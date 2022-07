Quem foi Marcelo Arruda, petista morto por bolsonarista em aniversário

Marcelo Arruda chegou a ser candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu em 2020 (foto: PT/REPRODUÇÃO)

Morto por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) bolsonarista no sábado (9/7), Marcelo Arruda, de 50 anos, virou manchete em todo o país. O guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) em Foz do Iguaçu (PR), comemorava seu aniversário de 50 anos quando teve a vida interrompida.





Marcelo nasceu na favela e começou a trabalhar como engraxate. Chegou a ser candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu em 2020. Era diretor do Sindicato de Servidores Públicos do município.





"Marcelo era servidor municipal da Guarda há 28 anos e era também membro da diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais – Sismufi. Ele deixa esposa e quatro filhos. O Legislativo Iguaçuense se solidariza com familiares e amigos enlutados e deseja força para enfrentarem esse momento de dor e tristeza", disse a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu em nota.









Também em nota, a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi) falou sobre a morte do guarda.