Viúva de petista assassinado: 'Tragédia de extrema estupidez'

Marcelo Arruda morreu na noite de sábado (9/7) em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante uma festa de aniversário temática do Partido dos Trabalhadores (PT).Arruda comemorava seus 50 anos quando Jorge José da Rocha Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e agente penitenciário, invadiu o local com uma arma e o assassinou.