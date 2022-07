Bolsonaro sobre crime em Foz do Iguaçu: 'Ninguém fala do Adélio'

- Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018:



Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 10, 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou com apoiadores, na manhã desta segunda-feira (11/07), de ser associado ao assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu (PR). Arruda foi morto a tiros no sábado (9/7) durante a própria festa de aniversário, de 50 anos , que tinha como tema o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT). O apoiador de Jair Bolsonaro (PL), Jorge José da Rocha Guaranho, invadiu o local com uma arma e o assassinou. Os dois trocaram tiros, mas somente o petista morreu.Bolsonaro definiu o crime como uma "briga" entre "duas pessoas", sem citar o assassinato de Arruda, e relembrou a facada que sofreu do ativista Adélio Bispo durante as eleições presidencias de 2018, em Juiz de Fora (MG)"Vocês viram o que aconteceu ontem, né? Uma briga de duas pessoas lá em Foz do Iguaçu. 'Bolsonarista não sei lá o que'. Agora, ninguém fala que o Adélio (Bispo) é filiado ao PSOL, né?", disse em encontro com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Adélio Bispo está preso desde 6 de setembro de 2018 quando cometeu o atentado contra a vida de Bolsonaro , então candidato às eleições presidenciais. Adélio foi absolvido impropriamente, caso aplicado aos réus que são considerados inimputáveis, em 14 de junho de 2019. Nesse caso, o réu não é sentenciado a uma pena, mas deve cumprir medida de segurança. No caso de Adélio, a prisão preventiva foi convertida em internação.Em declaração no Twitter, na noite de domingo (11/07), Bolsonaro repudiou violência contra oposição após execução do petista. "Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos", escreveu.