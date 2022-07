Zema sobre petista morto por bolsonarista: 'Todos perdem'

Romeu Zema lamenta morte de petista e diz que "a boa política deve ser feita com ideias e respeito" (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Na manhã desta segunda-feira (11/7), Zema escreveu em sua conta no Twitter que “todos perdem com o discurso de ódio” e que o ocorrido foi uma tragédia 'inacreditável e inaceitável”. Ainda segundo o governador, “a boa política deve ser feita com ideias e respeito.” O governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte do petista Marcelo Arruda, que foi assassinado por um bolsonarista durante sua festa de aniversário, no sábado, em Foz do Iguaçu, no Paraná.Na manhã desta segunda-feira (11/7), Zema escreveu em sua conta no Twitter que “todos perdem com o discurso de ódio” e que o ocorrido foi uma tragédia 'inacreditável e inaceitável”. Ainda segundo o governador, “a boa política deve ser feita com ideias e respeito.”

A tragédia ocorrida em Foz do Iguaçu, onde um homem foi morto e outro baleado por desentendimento político, é inacreditável e inaceitável. Todos perdem com o discurso de ódio e divisões do tipo "nós contra eles". A boa política deve ser feita com ideias e respeito. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) July 11, 2022





O crime











Preocupação





O ex-presidente Lula (PT) também publicou em suas redes sobre a morte de Arruda, e disse que “precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz”. O também pré-candidato Ciro Gomes (PDT) disse no Twitter que “o ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas”.





A senadora e pré-candidata Simone Tebet (MDB) se solidarizou com as duas famílias e disse que “temos todas as condições de encontrar um caminho de paz, harmonia, respeito, amor e dignidade humana para reconstruir o Brasil”.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) também publicou no Twitter sobre a morte do petista, dizendo que dispensa esse apoio e que “a esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos”.

Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro; com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. %u2014 Lula (@LulaOficial) July 10, 2022

É triste, muito triste, a tragédia humana e política que tirou a vida de dois pais de família em Foz do Iguaçu. O ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) July 10, 2022

Adversário não é inimigo. Que o caso de Foz do Iguaçu/PR faça soar o alerta definitivo. Não podemos admitir demonstrações de intolerância, ódio e violência política. Me solidarizo com as famílias de ambos. Esse tipo de conflito nos ameaça enormemente como sociedade. + %u2014 Simone Tebet (@simonetebetbr) July 10, 2022