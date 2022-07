Petista morto em conflito com bolsonarista é velado no Paraná

Arruda foi morto a tiros no último sábado, durante a própria festa de aniversário, de 50 anos (foto: Divulgação)





Arruda foi morto a tiros no sábado (9/7) durante a própria festa de aniversário , de 50 anos, que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo relatos, o atirador seria apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e invadiu a festa gritando o nome do político.





Bolsonaro se manifesta

O presidente Bolsonaro disse que dispensa "qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores". Ele fez a publicação em seu perfil no Twitter após um apoiador dele ser acusado de assassinar um dirigente petista em Foz do Iguaçu (PR) na noite de sábado (9/7).





"A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos", continuou na mesma linha sem citar nomes.

No final da tarde desse domingo (10/7), amigos e familiares do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda compareceram ao velório dele, em Foz do Iguaçu (PR). O sepultamento está previsto para segunda-feira.