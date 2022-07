Crime em Foz do Iguaçu: Marcelo revidou com seis tiros contra Guaranho

Imagem mostra momento em que Guaranho atira pela terceira vez contra Marcelo Arruda (foto: Reprodução/Dailymotion)

Uma câmera de segurança instalada no salão de festas do clube onde ocorreu o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, registrou tudo o que ocorreu depois de a vítima ser baleada duas vezes pelo agente penal bolsonarista Jorge José Guaranho.Marcelo estava comemorando o aniversário de 50 anos, em festa temática do PT. O crime ocorreu por volta das 23h40 de sábado (9/7).A imagem mostra Arruda já ferido, meio cambaleante, tentando se esconder no salão, quando Guaranho, já com uma arma na mão. Jorge José chega logo depois, e atira contra o petista mais uma vez. Pamela Suelen Silva, esposa de Marcelo, está logo atrás do assassino, mas não consegue evitar o novo disparo.

Marcelo reage e descarrega o revólver contra Guaranho seis vezes. O último tiro o atinge na cabeça. Os dois ficam caídos ao chão.

Um convidado da festa de aniversário entra e chuta Guaranho na cabeça. O momento é de caos. Pessoas entram e saem do salão, atordoadas. Outros convidados chegam e também agridem o agente penal com mais chutes, na cabeça e no corpo.



Antes da ação, Jorge teria gritado "aqui é Bolsonaro", segundo testemunhas.