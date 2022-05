Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro, pode ser solto dentro de um mês

Serra do Curral: Duda Salabert chama Zema de 'office boy' das mineradoras

LEIA TAMBÉM: Os argumentos da Justiça para liberar reabertura de investigação sobre facada em Bolsonaro



Jair Bolsonaro levou facada durante visita em Juiz de Fora (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Caso as avaliações sejam positivas, e o juiz Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, da 5ª Vara Federal de Campo Grande, responsável pelo caso, entenda que Adélio não sofre mais de transtornos, ele poderá deixar a penitenciária federal de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.