Bolsonaro sobre 'fuzilar a petralhada': 'Sentido figurado'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou minimizar, nesta segunda-feira (11/7), uma fala de 2018, de que iria "fuzilar a petralhada". Questionado sobre um vídeo que retratava aquele episódio e que voltou a circular nas redes sociais, após o assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, nesse sábado (9/7), em Foz do Iguaçu, o chefe do Executivo brigou com um jornalista.