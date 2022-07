Deputado estadual Bruno Engler é aliado e colega de partido de Bolsonaro (foto: Reprodução/Facebook Bruno Engler)





"Atenção! Não ocorrerá a visita do Presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora dia 15/07", informou Engler sem dar mais datalhes.

%uD83D%uDEA8Atenção!%uD83D%uDEA8

"Amanhã, o senador terá uma definição sobre Juiz de Fora, já que vai participar de uma reunião no Palácio do Planalto. Ele ainda não sabe se vai ser remarcado ou se vão tentar ajustar um novo horário para o próprio dia 15", disse a assessoria de Viana.

O Estado de Minas pediu um posicionamento do Palácio do Planalto sobre a agenda de Bolsonaro em Juiz de Fora, mas não obteve um retorno até a publicação desta matéria.

O encontro havia sido anunciado justamente pelo senador, em uma publicação feita nas redes sociais na última quinta-feira (7/7).





"No dia 15, estaremos em Juiz de Fora, na Convenção da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Também faremos uma motociata. Juntos, vamos resgatar o protagonismo de Minas Gerais e continuar as mudanças que o presidente Bolsonaro está fazendo no Brasil", disse.





Viana cancela ida ao Triângulo

O senador Carlos Viana participaria de um encontro com Bolsonaro no último sábado, èm Uberlândia, mas não pode comparecer. Disse que estava em Braúnas, cidade mineira do Rio Doce e sua terra-natal, para acompanhar o enterro de uma pessoa próxima. Esta seria uma das primeiras agendas da pré-campanha de Viana em Minas.

Facada nas eleições

Em 2018, o então pré-candidato Jair Bolsonaro pelo PSL foi esfaqueado na região do abdomen durante evento em Juiz de Fora . Ele foi atacado enquanto era carregado por apoiadores durante caminhada na região central de Juiz de Fora, entre as ruas Halfeld e Batista de Oliveira.

