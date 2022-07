Governo Bolsonaro tem melhor avaliação desde março, aponta pesquisa

Pesquisa mostra melhor avaliação desde março (foto: Isac Nóbrega/PR) De acordo com a pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual ao instituto FSB sobre a eleição para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira (11/7), o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) teve sua melhor avaliação desde março. Segundo levantamento, 32% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom. Na última pesquisa, esse índice era 29%.





A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 10 de julho de 2022. Foram entrevistados 2 mil eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-09292/2022.

A nova rodada encomendada pelo banco BTG Pactual ao Instituto FSB sobre a eleição para Presidência da República também mostra Lula (PT) à frente com 41% das preferências, contra 32% do presidente Bolsonaro. Na terceira colocação, está Ciro Gomes (PDT), com 9%, seguido por André Janones (Avante), com 3%.