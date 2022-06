Bolsonaro tem 57% de rejeição, Ciro 51% e Lula 44%

(foto: Clauber Cleber Caetano/Presidência da República)

A pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual ao instituto FSB sobre a eleição para a Presidência da República, e divulgada nesta segunda-feira (27/6), mostra que 57% dos entrevistados não votaria no presidente Jair Bolsonaro (PL) de jeito nenhum. O segundo pré-candidato mais rejeitado é Ciro Gomes (PDT), com 51%, seguido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 44%.

Na sequência do cenário estimulado, aparecem Luciano Bivar (União Brasil) com 32% de rejeição, Felipe D'Ávila (Novo) com 30%, André Janones (Avante) com 28% e Simone Tebet (MDB) com 27%.

Potencial de voto

Na mesma pergunta, Lula lidera no quesito "É o único em que votaria", com 32% das intenções ante 26% de Bolsonaro. Ciro tem 5%, Janones 2% e Tebet 1%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de junho de 2022. Foram entrevistados 2 mil eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-05022/2022.

A nova rodada encomendada pelo banco BTG Pactual ao Instituto FSB sobre a eleição para Presidência da República também mostra Lula à frente com 43% das preferências, contra 33% do presidente Bolsonaro. Na terceira colocação, está Ciro, com 8%, seguido por Tebet, com 3%.