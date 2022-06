73% das pessoas que recebem o Auxílio Brasil votam em Lula

Entre os entrevistados que não recebem o auxílio, 40% votam em Lula, 34% no Bolsonaro e 16% em outros candidatos (foto: Nelson Almeida/AFP) Segundo a pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual ao instituto FSB sobre a eleição para a Presidência da República, 73% das pessoas que recebem o Auxílio Brasil votam no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 16% votam no presidente Jair Bolsonaro (PL), 9% em outros pré-candidatos e 1% está indeciso.





Já entre os entrevistados que não recebem o auxílio, 40% votam em Lula, 34% no Bolsonaro, 16% em outros candidatos, 2% estão indecisos e 8% não votam. Ao todo, 83% das pessoas ouvidas pela pesquisa não recebem nem moram com alguém que recebe o auxílio, enquanto 8% recebem e 7% não recebem, mas moram com quem recebe.





A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de junho de 2022. Foram entrevistados 2 mil eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-05022/2022.