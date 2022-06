Pesquisa BTG Pactual/FSB: Lula tem 43% contra 33% de Bolsonaro

Lula tem vantagem sobre Bolsonaro (foto: Sílvio Ávlia e Patrick T. Fallon/AFP)

Nova rodada de Pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual ao instituto FSB sobre a eleição para Presidência da República mostra o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à frente com 43% das preferências, contra 33% do pré-candidato do PL, o presidente Jair Bolsonaro.