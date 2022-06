Respondendo a uma pergunta em suas redes sociais, o ex-procurador Deltan Dallagnol deixou claro sua preferência nas urnas (foto: Divulgação/Podemos)

O ex-procurador da República Deltan Dallagnol publicou nesta segunda-feira (27/6), em suas redes sociais, que prefere apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Por mais que eu não goste de muitas atitudes do atual governo, simplesmente não há nada pior e mais ameaçador para o futuro do Brasil do que o PT e o ex-presidente Lula voltarem para a cena do crime", disse Deltan em vídeo.



Em março deste ano, o ex-procurador foi condenado pela 4ª turma do Suprerior Trbunal de Justiça (STJ) a indenizar Lula em mais de R$ 100 mil por danos morais no caso da apresentação em Power Point de um gráfico incriminando o ex-presidente em 2016.Leia: Moro lidera pesquisa para o Senado no Paraná, com 30% Deltan pretende disputar vaga de deputado federal pelo Podemos, mas corre o risco de ficar inelegível por causa de um processo do Tribunal de Contas da União (TCU) que o investiga por diárias e viagens de R$ 2,8 milhões durante a Operação Lava-Jato.*estagiária sob supervisão