Bolsonaro confirma presença no debate da Globo: 'Sala do capeta'

Jair Bolsonaro confirma participação no debate na TV Globo (foto: ALAN SANTOS/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, nesta segunda-feira (26/9), que vai estar no debate presidencial da, marcado para a próxima quinta-feira (29/9).O presidente não se dá bem com a emissora e já chegou apelidar a TV de "Globolixo".Ao falar a respeito do assunto, Bolsonaro disse que vai entrar na “sala do capeta”.