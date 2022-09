Pesquisa Ipec: Lula tem 48%; Bolsonaro, 31%

O Instituto Ipec (antigo Ibope) divulgou, nesta segunda-feira (26/9), nova rodada de pesquisa de intenções de voto (foto: Ricardo Stukert/PT; Alan Santos/PR; PDT/Divulgação/Agência Senado)

O Instituto Ipec divulgou, nesta segunda-feira (26/9), nova rodada de pesquisa de intenções de voto para as eleições de presidente da República. O levantamento foi encomendado pela "TV Globo".



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em primeiro, com 48%, 17 pontos a mais que o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 31%





Em terceiro está Ciro Gomes (PDT), com 6%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 5%.



Confira os números:



Lula (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Luiz Felipe D'Ávila (Novo): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Kelmon Souza (PTB): 0%

Brancos/Nulos: 4%

Não sabem/Não responderam: 4%

Segundo turno

O levantamento também apontou a intenção de votos no caso de Lula e Bolsonaro se enfrentarem no segundo turno.

Se as eleições fossem hoje, o petista venceria com 54%, enquanto o atual presidente ficaria com 35%.

Lula (PT): 54%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Pesquisa



Foram entrevistadas 3.008 pessoas entre 25 e 26 de setembro.



O nível de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.