Artistas defendem voto útil em Lula no encerramento de campanha petista

Artistas defendem o voto em Lula para uma vitória ainda em primeiro turno (foto: Natasha Werneck/EM/DA PRESS)

Em conversa com o Estado de Minas, artistas afirmaram acreditar na campanha de voto útil para que Lula ganhe ainda em primeiro turno.









Lula chega em encerramento de campanha: 'Momento histórico' Para o ator Danilo Mesquita é “importante entender que Ciro Gomes (PDT) não vai para o segundo turno”.





“Podemos vencer agora. Podemos tirar o fascismo do poder ainda em primeiro turno. É uma chance única. É um recado que a gente dá: o Brasil não quer mais esse cara. Todo mundo já sabe disso. Vamos conversar com a galera na rua... é a hora de ganhar. Tem chance sim!”, afirmou.





Já para a atriz Mônica Martelli, a vitória de Lula é garantida no primeiro turno. “Eu nem penso em segundo turno. Para mim, já é no primeiro. Estamos aqui, juntos. Só é possível também essa terceira via, que muitas pessoas querem acreditar, com a eleição de Lula. Para, aí sim, podermos pensar em uma eleição mais democrática.”





A cantora Daniela Mercury também acredita que artistas podem, sim, virar o voto dos eleitores.



"Caetano disse hoje que os artistas tiram voto. Eu acho que independentemente de gostar de qualquer político da terceira via, agora [a terceira via] está inviável. Temos que votar em Lula. Estou fazendo essa campanha. Eu acho que os artistas rodam o mundo inteiro, e se estamos juntos aqui... é porque a situação é atípica", disse.





"Espero que a gente pare de pedir de Anitta [Fora Bolsonaro]. Acredito muito no voto útil ainda em primeiro turno", brincou Titi Muller ao ser questionada pelo EM.





O ator Paulo Vieira é outro que acredita no “vira voto” e no diálogo. "Eu acho que é possível Lula ganhar em primeiro turno. É tirar esta semana para conversar com quem a gente não conversou. Sabe a vizinha que votou no 'coiso'? Tá na hora de conversar com ela. Está na hora de pedir voto, não. Está na hora de implorar.”









O “grande ato”, segundo a campanha, “marca a união de brasileiros e brasileiras de todos os segmentos da sociedade pela reconstrução do país, com as presenças e falas de personalidades e de histórias de vida transformadas pelo governo de Lula e suas políticas”.

A apresentação da superlive Brasil da Esperança conta com as participações de Thelminha, Muka do Space, Mônica Iozzi, Gregório Duvivier, Fernanda Catania (Foquinha) e João Luiz Pedrosa.

Valesca Popozuda também passou pelo tapete vermelho e cantou sua famosa música sobre Lula. "Conheci o Lula no Complexo do Alemão...", cantou.

Cantores, artistas e políticos passaram pelo tapete vermelho da “superlive” de encerramento de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (26/9), em São Paulo.