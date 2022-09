Janones aponta 'desespero' de Bolsonaro: 'Quer fazer campanha só em Minas'

O deputado André Janones, coordenador da campanha digital do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais e candidato à reeleição, disse acreditar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está “desesperado” por fazer campanha só em Minas.

"Mais do que uma onda Lula que inicia hoje. Hoje vemos uma onda pró-democracia e contra o fascismo”, concluiu.

Para Janones, o povo de Minas sabe que Bolsonaro “teve quatro anos para fazer e não fez”. “Só trouxe danos. É desespero de quem sabe que vai perder as eleições. E mais do que perder pro Lula, ele perdeu pro povo brasileiro”, disse.

Artistas defendem voto útil em Lula no encerramento de campanha petista

“Bolsonaro tem um pouco de dificuldade de compreensão. Ele é uma pessoa limitada. Acho que ele não entendeu que, quando a gente fala que quem ganha em Minas ganha no Brasil, é um simbolismo. Ele tá levando ao pé da letra. Agora, ele quer fazer campanha só em Minas. Mas não adianta, povo mineiro não é burro”, afirmou.

Questionado pelo, sobre a visita de Jair Bolsonaro (PL), que volta a Minas Gerais dois dias antes das eleições e deve fazer uma motociata em Poços de Caldas , cidade da Região Sul do estado, onde ele ganhou com 69% dos votos no segundo turno em 2018, Janones afirmou que “povo mineiro não é burro”.





Artistas defendem voto útil em Lula no encerramento de campanha O “grande ato”, segundo a campanha, “marcará a união de brasileiros e brasileiras de todos os segmentos da sociedade pela reconstrução do país, com as presenças e falas de personalidades e de histórias de vida transformadas pelo governo de Lula e suas políticas”.





A apresentação da superlive Brasil da Esperança contará com as participações de Thelminha, Muka do Space, Mônica Iozzi, Gregório Duvivier, Fernanda Catania (Foquinha) e João Luiz Pedrosa.