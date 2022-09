Bolsonaro sobre Moraes: 'O tempo todo atazanando a minha vida'

No início da live, o presidente reclamou da imposição do ministro que o proíbe de fazer lives no Palácio da Alvorada e Palácio do Planalto. "Estamos aqui né, em um canto em Brasília, fazendo a live, porque o meu querido Alexandre de Moraes disse que eu não posso fazer no Alvorada porque tem gastos, né", disse Bolsonaro.