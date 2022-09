Datafolha divulga hoje (29/9) nova pesquisa para presidente

O Datafolha divulga hoje (29/9) nova rodada de pesquisa com intenções de voto para presidente da República. Também serão publicados dados para governador e senador de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os números saem às 18h.

Será o penúltimo levantamento do Datafolha antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo, 2 de outubro, das 8h às 17h (de Brasília). O instituto ainda apresentará um estudo no sábado (1/10).