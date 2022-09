Confira frases marcantes do debate da Globo

O último debate entre os candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano aconteceu nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e reuniu sete presidenciáveis, que tinham a chance de mostrar aos eleitores suas propostas para os próximos quatro anos. No entanto, o debate ficou marcado por discussões, frases polêmicas e desrespeito às regras já acordadas anteriormente.

Destaque em todos os debates de que participou durante a campanha, Soraya Thronicke (União Brasil) conseguiu, mais uma vez, “virar meme” nas redes sociais com as novas frases que falou durante sua participação. O embate com o candidato do PDT, Padre Kelmon , gerou uma das expressões mais compartilhadas entre os internautas.