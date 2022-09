'Mulheres são os alvos preferidos de ladrões', diz Bolsonaro sobre Lula

Bolsonaro provocou Lula via redes sociais (foto: Marcos Serra Lima/g1) Rede Globo, realizado na noite de ontem (29/09). O presidente e candidato à reeleição no pleito presidencial deste ano, Jair Bolsonaro (PL), afirmou, via redes sociais, que “mulheres são os alvos preferidos de ladrões”. O mandatário fez menção a uma foto em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece sentado ao lado das também candidatas Simone Tebet (MDB) Soraya Thronicke (União Brasil) no debate da, realizado na noite de ontem (29/09).

- Mulheres são os alvos preferidos de ladrões. https://t.co/DCWt6IKtqc %u2014 Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) September 30, 2022





A foto com os três candidatos foi compartilhada pela jornalista e comentarista da emissora, Miriam Leitão, que ressaltou, também via redes sociais, que Lula se sentou ao lado das únicas mulheres presentes no debate.





presidente Bolsonaro compartilhou o post da jornalista, pontuando que “mulheres são os alvos preferidos de ladrões”, referindo-se a Lula.

