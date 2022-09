Lula diante de Padre Kelmon: 'Eu estou vendo um impostor'

Os presidenciáveis trocaram xingamentos e acusações durante o momento em que Padre Kelmon chamou Lula para os questionamentos (foto: Reprodução/Rede Globo) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o candidato à presidência pelo PTB, Padre Kelmon, é um “impostor”. A declaração foi dada durante o debate da Rede Globo, que aconteceu na noite de ontem (29/09). Os presidenciáveis trocaram xingamentos e acusações durante o momento em que Kelmon chamou o petista para os questionamentos.





Durante o embate, o candidato do PTB criticou Lula sobre os casos de corrupção no governo PT e afirmou que o petista não respeita os cristãos brasileiros. Kelmon ainda ressaltou que o ex-presidente já havia dito que o Brasil “não precisa de padre, que padre tem que ficar no lugar dele na igreja”.





Na resposta, o ex-presidente chamou seu adversário político de “impostor” e “safado”. O apresentador William Bonner, que mediou o debate, precisou intervir diversas vezes durante o embate, em relação ao desrespeito às regras acordadas previamente. Padre Kelmon interrompia Lula em suas respostas, o que deixou o petista e o jornalista irritados.





“O senhor decidiu instituir uma nova regra neste debate. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde terminar a fala do seu oponente”, afirmou William Bonner, que chamou a atenção do Padre em várias oportunidades.

“Não dá para debater com uma pessoa que tem um comportamento de um fariseu e se veste de padre. Não dá”, disse Lula, que afirmou que é “cristão” e não sabe como Kelmon “consegue enganar tanta gente”.





“Eu sou cristão, sou casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Estou vendo um impostor. Alguém disfarçado aqui na minha frente. Só não sei como conseguiu enganar tanta gente”, completou o ex-presidente.