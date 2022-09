Bolsonaro para Lula no debate: 'Eu acabei com a mamata'

Bolsonaro disse a Lula que "acabou com a mamata" (foto: Reprodução/TV Globo) O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que foi o responsável por acabar com a "mamata" no Brasil. O atual mandatário declarou que acabou com abusos da grande mídia e da Lei Rouanet.









"Nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. Eu acabei com a mamata, em especial, da grande mídia, a rede Globo, foi uma que eu acabei com a mamata com eles e bem como botei um fim nos abusos da Lei Rouanet", disparou em referência ao corte das verbas publicitárias.





Na manhã desta sexta, o presidente alegou que a rede Globo tem "interesse" que o ex-presidente ganhe a disputa eleitoral. É compreensível a Rede Globo torcer e trabalhar pela volta do Ladrão. Quem é roubado é o povo, não ela, e quem fatura é ela, não o povo. Comigo, gastos com publicidade nesses veículos, que chegavam a bilhões, caíram drasticamente! A preocupação não é com democracia, é com $$$", escreveu em seu Twitter*.

* O presidente deletou o tweet em que mencionava os ataques a Lula e a Rede Globo