Neymar sobre críticas por apoio a Bolsonaro: "Falam em democracia"

Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender %uD83D%uDE02%uD83E%uDD37%uD83C%uDFFD%u200D%u2642%uFE0F %u2014 Neymar Jr (@neymarjr) September 30, 2022

O jogador Neymar usou o seu perfil no Twitter nesta sexta-feira (30/9) para criticar os seguidores que reclamaram de seu posicionamento político. O atacante do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira publicou um vídeo nas redes sociais, na quinta-feira, em que dança música que pede voto a Jair Bolsonaro (PL).

“Falam em democracia e um montão de coisa, mas, quando alguém tem uma opinião diferente, é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender”, postou o camisa 10.

Além disso, Neymar curtiu uma publicação que ataca o posicionamento político do comentarista Walter Casagrande, que já teceu críticas ao atual presidente. Em sua coluna no UOL, o comentarista criticou a atitude do camisa 10 da Seleção Brasileira. Segundo ele, o craque precisa “jogar bem na Copa do Mundo” e ir em busca do hexa, já que apoia um candidato “que será derrotado e tentará um golpe de Estado”.

*neymar faz video apoiando bolsonaro*



casagrande uma hora dessa: pic.twitter.com/7UqETETHgw %u2014 Portal Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@portalbrasilfut) September 29, 2022

Em entrevista ao portal, o ex-jogador também comparou as eleições do próximo domingo (2/10) com o período da Ditadura Militar (1964-1985). Ele também falou que o momento é de defesa da democracia, com luta contra a homofobia, machismo, agressão à mulher e desrespeito.

“A democracia abrange a liberdade. Não existe democracia sem liberdade. O jogador era tratado com muita infantilidade. Você pode ver até hoje isso, o jogador brasileiro até hoje é muito infantil. O comportamento dele é muito infantil. Quase todos passam pela síndrome do Peter Pan. Depois não consegue sair, porque aquele negócio de você não resistir, amadurecer, resistir a ficar adulto, você fica com 30 anos fazendo coisas de 15, né?”, disse, dessa vez, sem citar Neymar.

Bolsonaro e Neymar trocaram elogios

Na quarta-feira (28/9), Bolsonaro fez uma visita ao Instituto Neymar Jr., em São Paulo. O candidato à reeleição comentou a visita durante a live e disse que conversou com o atleta - fazendo o gesto de um telefone.

"São milhares de jovens que recebem atendimento médico, alimentação, escolas, oficinas de robótica, línguas. Um golaço do Neymar. Parte (do Instituto) é bancado com recursos próprios (do jogador). Parabéns pelo coração do Neymar. Fomos muito bem recebidos no Instituto Neymar", disse.

No mesmo dia, o atleta revelou que gostaria de ter participado do encontro e desejou que a visita fosse proveitosa. Na gravação, Neymar prometeu que estará presente para receber o presidente em uma próxima visita.

"Fala, Presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle. Estou passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe. Na próxima vez estarei junto", afirmou o atleta.

Na sexta-feira, Neymar dançou a seguinte música em um vídeo: "Vota, vota e confirma. Vinte e dois é Bolsonaro". As imagens foram publicadas no TikTok e estão privadas de comentários do público. Apenas usuários que o atacante segue podem interagir com a postagem.