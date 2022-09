Casagrande sobre voto de Neymar em Bolsonaro: 'Precisa jogar bem na Copa'

Casagrande critica Neymar por apoio a Bolsonaro (foto: Instagram/TikTok/Reprodução) Se Casagrande e Neymar têm algo em comum é só o “Júnior” no nome, já que em relação ao posicionamento político os dois discordam um do outro. Enquanto o jogador do PSG publicou um vídeo no TikTok demonstrando apoio a Jair Bolsonaro (PL), o comentarista criticou a atitude do camisa 10 da Seleção Brasileira. Segundo ele, o craque precisa “jogar bem na Copa do Mundo” e ir em busca do hexa, já que apoia um candidato “que será derrotado e tentará um golpe de Estado”.













Em sua coluna do UOL, Casagrande apontou que o jogador apoia “o candidato mais preconceituoso da história política brasileira, que já soltou falas homofóbicas, machistas e obviamente racistas”. Além disso, ele apontou: “Pois é, Neymar Jr... Agora você precisa jogar bem na Copa do Qatar para o Brasil ganhar o hexa, porque você está apoiando um candidato que será derrotado e tentará um golpe de Estado”.





Casagrande ironizou: “Ops, peço desculpas, camisa 10. Mas você não deve saber o que é um golpe de Estado. Mas eu te explico: é quando alguém perde uma eleição direta, não aceita a derrota e quer continuar na posição na base da força. Mas se você não entendeu ainda, procure ler a história do Brasil e saber melhor quem está apoiando”.









Em seguida, declarou O comentarista ainda apontou que o título do jogador do PSG é em Santos. “Você virá para cá para votar? Ou está só está apoiando, mesmo sem poder votar?”, questionou.Em seguida, declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . “Bom, eu apoio o Lula e vou votar. Aliás, quando joguei na Itália, também votava”, disse.





Por fim, Casagrande debochou do jogador na Copa do Mundo de 2018. “É, Neymar Jr... Esse vídeo de apoio, com dancinha, parece seu comportamento na Copa de 2018, em que você só se jogava no chão e foi patético. Agora você está no chão novamente, só que com um assunto ainda mais sério”, afirmou.





“Adoro futebol, sempre amei Copas do Mundo. Vi, garotinho, o tricampeonato e estava no estádio comentando o penta. Não torcerei contra a seleção, mas de hoje em diante, não torcerei mais por ela quando o Neymar estiver em campo. Sabem por quê? Porque eu amo meu país”, concluiu.