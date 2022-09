Carlinhos Maia declara voto em Lula: 'Não nos decepcione'

'Por favor, não nos decepcione. Eu voto 13', escreveu (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O humorista Carlinhos Maia declarou nesta quinta-feira (29/9) voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O influenciador digital acumula 26 milhões de seguidores no Instagram e 2 milhões no Twitter.