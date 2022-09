Bolsonaro na Globo: 'Bonner absolveu Lula de toda a roubalheira'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o jornalista William Bonner ao chegar à TV Globo para o último debate antes do primeiro turno das eleições. Em busca da reeleição, o candidato acusou o âncora do Jornal Nacional de favorecer Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a sabatina realizada em 25 de agosto.

“Eu espero parcialidade por parte da Globo, como demonstrou no debate com o William Bonner. Simplesmente absolvendo o Lula de toda a roubalheira, de tudo que ele fez de errado no Brasil”, criticou Bolsonaro.