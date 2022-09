Natuza rebate Bolsonaro sobre Lula: 'Não foi o Bonner, foi o STF'

BE

Bolsonaro chegou à Globo atacando a emissora (foto: Reprodução/ Globo News) Globo para o debate nesta quinta-feira (29/9), fazendo críticas à emissora. A jornalista Natuza Nery rebateu a provocação de Jair Bolsonaro (PL) sobre o que ele considerou parcialidade de William Bonner durante entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no "Jornal Nacional". O presidente chegou aos estúdios dapara o debate nesta quinta-feira (29/9), fazendo críticas à emissora.









Em entrevista logo após descer do carro, Bolsonaro afirmou que espera "parcialidade" da Globo no debate e disse que o jornalista William Bonner “simplesmente absolveu Lula de toda a roubalheira e de tudo que ele fez de errado no Brasil”.





Mais cedo, durante live, Bolsonaro já havia feito críticas à Globo e alegado que a empresa tem preferência pela eleição de Lula.





A fala de Bolsonaro sobre Bonner se refere à entrevista do petista no Jornal Nacional em 25 de agosto. Na ocasião, o jornalista se dirigiu a Lula dizendo “o senhor não deve nada à Justiça” . O ex-presidente teve condenações anuladas pelo STF, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial na condução dos processos envolvendo o candidato do PT.