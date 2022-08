Bonner para Lula no Jornal Nacional: 'O senhor não deve nada à Justiça'

William Bonner começou a entrevista com o ex-presidente falando sobre corrupção (foto: Tv Globo/Reprodução)

O jornalista William Bonner começou a entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Jornal Nacional, nesta quinta-feira (25/8), falando sobre corrupção.Ao perguntar sobre o assunto, Bonner afirmou que o ex-presidente “não deve nada à Justiça"."O STF (Supremo Tribunal Federal) lhe deu razão, considerou o juiz Sergio Moro parcial, anulou a condenação do caso do triplex e outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à Justiça”, reconheceu o apresentador. "Mas houve corrupção na Petrobras. Segundo a Justiça, com pagamentos a executivos da empresa a políticos de partidos como PT, PMDB e o PP. Como o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir?", acrescentou.