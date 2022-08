Kalil sobre Lula no Jornal Nacional: 'Surgiu a luz e a esperança'

Kalil elogiou Lula depois de entrevista ao JN (foto: Ricardo Stukert/PT)









Depois de quase quatro anos de escuridão, trevas, ódio e desalento, no noticiário, hoje, do JN, surgiu a luz e a esperança. Deus te ilumine, presidente @LulaOficial! %u2014 Alexandre Kalil 55 (@alexandrekalil) August 26, 2022

“Depois de quase quatro anos de escuridão, trevas, ódio e desalento, no noticiário, hoje, do 'Jornal Nacional', surgiu a luz e a esperança. Deus te ilumine, presidente Lula”, escreveu no Twitter.





Kalil faz chapa com o petista em Minas, ao lado do senador Alexandre Silveira (PSD). “Do lado do Lula, do lado do povo”, afirmou em seguida.



é o terceiro na série de entrevistas feitas pelo "Jornal Nacional". Jair Bolsonaro (PL) abriu as sabatinas na segunda-feira (22/8) e em seguida, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) esteve nos estúdios na terça(23/8). O ex-presidente Lula é o terceiro na série de entrevistas feitas pelo "Jornal Nacional". Jair Bolsonaro (PL) abriu as sabatinas na segunda-feira (22/8) e em seguida, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) esteve nos estúdios na terça(23/8).





A próxima entrevistada é a senadora Simone Tebet (MDB). Ela estará nos estúdios da TV Globo amanhã, sexta-feira (26/8).





As entrevistas duram 40 minutos e são conduzidas por William Bonner e Renata Vasconcellos.

