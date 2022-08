Eduardo Bolsonaro sobre Bonner e Lula: 'Bate-papo entre as comadres'

Eduardo criticou a entrevista do ex-presidente Lula no JN (foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados )



E Bonner termina se desculpando com Lula.



Quem sabe agora estão indo tomar uma cervejinha para celebrar o bom bate papo de boteco entre as comadres. %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 26, 2022





Para Eduardo, Lula não explicou a "roubalheira" e se desviou das perguntas. “O saque bilionário à Petrobras aconteceu sem seu conhecimento? A única verdade na entrevista é a voz rouca”, afirmou.

O ex-presidente Lula é o terceiro na série de entrevistas feitas pelo "Jornal Nacional". Jair Bolsonaro abriu as sabatinas na segunda-feira (22/8), e, em seguida, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) esteve nos estúdios na terça (23/8).





A próxima entrevistada é a senadora Simone Tebet (MDB). Ela estará nos estúdios da TV Globo amanhã, sexta-feira (26/8).





As entrevistas duram 40 minutos e são conduzidas por William Bonner e Renata Vasconcellos.

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reclamou da forma como o jornalista William Bonner conduziu a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no "Jornal Nacional" , nesta quinta-feira (25/8).