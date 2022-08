Lula no JN: 'Bolsonaro não manda nada, parece um bobo da corte'

Lula (PT) criticou Jair Bolsonaro (PL) na sabatina desta quinta-feira, no "Jornal Nacional" (foto: Reprodução/Globoplay) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cutucou seu principal concorrente ao pleito deste ano, Jair Bolsonaro (PL), em sabatina no “Jornal Nacional”, nesta quinta-feira (25/8). O petista apontou que o atual chefe do Executivo sequer manda no orçamento, função destinada ao presidente da Câmara dos Deputados e comentou que ele “parece um bobo da corte”.









Após o petista mencionar que é necessário um diálogo com partidos políticos, frisando que o ‘Centrão’ não é uma sigla, a apresentadora reforçou a pergunta: “O senhor mencionou o orçamento secreto, como negociar então com o centrão sem moedas de troca, como essa do orçamento secreto, que o senhor critica tanto?”.





O candidato, então, frisou que não se trata de uma moeda de troca. “Isso é usurpação do poder. Ou seja, acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional, sequer cuida do orçamento. Quem cuida é o (Arthur) Lira, ele quem libera verba, o ministro liga para ele, não liga para o presidente da República, isso nunca aconteceu nem na proclamação da República”, afirmou.





“Tenho consciência que uma das minhas tarefas e do Alckmin, se a gente ganhar, é, primeiramente, trabalhar no processo eleitoral para que a gente eleja deputados e senadores com outra cabeça. Segundo, acabar com essa história de semipresidencialismo, semiparlamentarismo num regime presidencial. O Bolsonaro parece um bobo da corte, não coordena o orçamento”, acrescentou.



Auxílio Brasil



Por fim, ele mencionou o jogo de negociações que foi feita para o valor do Auxílio Brasil.



“Veja que engraçado: ele (Bolsonaro) acabou de aumentar o auxílio emergencial para R$ 600. Ele queria R$ 200, a gente queria R$ 600, ele mandou R$ 500 e agora mandou R$ 600. Até quando? 31 de dezembro. Na LDO que mandou para o Congresso Nacional não tem a continuidade. Ele acaba de mandar a LDO e vem aqui mentir dizer que vai continuar, se ele vai continuar, se vai continuar porque não colocou ali”, declarou.



Sabatinas



O ex-presidente Lula é o terceiro na série de entrevistas feitas pelo "Jornal Nacional". O presidente Jair Bolsonaro (PL) abriu as sabatinas na segunda-feira (22/8) e em seguida, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) esteve nos estúdios na terça-feira (23/8).





A próxima entrevistada é a senadora Simone Tebet (MDB). Ela estará nos estúdios da TV Globo amanhã, sexta-feira (26/8).





Entrevistas duram 40 minutos e são conduzidas por William Bonner e Renata Vasconcellos.