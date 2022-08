Moro sobre Lula no Jornal Nacional: 'Mentiu descaradamente'

Lula é sabatinado por Bonner e Renata Vasconcellos no Jornal Nacional (foto: Reprodução)

O candidato ao Senado Sergio Moro (União Brasil-PR) disse que o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "mentiu descaradamente" e "não respondeu às perguntas" na entrevista ao "Jornal Nacional", nesta quinta-feira (25/8).O ex- juiz, responsável por julgar e condenar o petista à prisão, afirmou que a sabatina foi "parecida com os interrogatórios dele na Lava Jato". O ex-presidente foi solto após o Supremo Tribunal Federal julgar Moro como parcial.

Resultado final: Lula não respondeu às perguntas no @jornalnacional e mentiu descaradamente. A entrevista foi muito parecida com os interrogatórios dele na Lava Jato. A população merecia a verdade, não foi desta vez. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) August 26, 2022

Lula não explicou a roubalheira, desviou da pergunta. O saque bilionário à Petrobras aconteceu sem o seu conhecimento? A única verdade na entrevista é a voz rouca. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) August 25, 2022

Após Lula citar a Petrobras e a Operação Lava-Jato, Moro declarou que ele "não explicou a roubalheira" e ironizou: "O saque bilionário à Petrobras aconteceu sem seu conhecimento?"."Quem escolheu a diretoria pilantra da Petrobras foi o Lula. Nenhum arrependimento. Combate à corrupção prejudica a economia segundo Lula", indicou o ex-juiz.Em seguida, ele comparou as falas do ex-presidente a uma famosa frase do ex-governador de São Paulo Paulo Maluf (PP-SP), de "rouba, mas faz" e classificou a atitude como "Malufou".Quando o ex-presidente falou que, caso seja eleito, vai se reunir com o Ministério Público, Moro perguntou se isso é uma tentativa de "controlar e intimidar" o MP. E criticou não se comprometer com a lista tríplice.O ex-candidato ao Palácio do Planalto afirmou que "Lula defende o MST. (Eu) defendo o agro".