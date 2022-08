Lula sobre Dilma: 'Fez um 1° mandato extraordinário, mas com equívocos'

Lula é entrevistado no Jornal Nacional da TV Globo (foto: Tv Globo/Reprodução) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliou o governo da sua sucessora Dilma Rousseff (PT) durante entrevista no Jornal Nacional na TV Globo, nesta sexta-feira (25/8).





Questionado sobre a ex-presidente, Lula afirmou que Dilma previu a situação. “Ela me disse: se perguntarem do meu governo, não responda. Diga para eles me convidarem que eu falo pra eles. Fale do seu governo”, afirmou.





Para Lula, a ex-presidente “fez um primeiro mandato extraordinário, mas cometeu equívocos".





“A Dilma fez um primeiro mandato extraordinário. Ela se endividou para manter as políticas sociais. Eu acho que ela cometeu equívoco na questão da gasolina, na hora da desoneração, e, quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela: (o então presidente da Câmara) Eduardo Cunha (MDB) e (então senador) Aécio Neves (PSDB)”, afirmou.











Ainda segundo Lula, Cunha “trabalhou o tempo inteiro contra a ex-presidente".





O ex-presidente Lula é o terceiro na série de entrevistas feitas pelo Jornal Nacional. O presidente Jair Bolsonaro (PL) abriu as sabatinas na segunda-feira (22/8), e, em seguida, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) esteve nos estúdios na terça-feira (23/8).





A próxima entrevistada é a senadora Simone Tebet (MDB). Ela estará nos estúdios da TV Globo amanhã, sexta-feira (26/8).





As entrevistas têm duração de 40 minutos e são conduzidas por William Bonner e Renata Vasconcellos.