Falso: Bolsonaro não dará entrevista à Record nesta 5ª para rebater Lula

Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista ao Jornal Nacional (foto: Reprodução)

É falso que o presidente Jair Bolsonaro (PL) dará uma entrevista à TV Record nesta quinta-feira (25/8) para fazer um contraponto à entrevista do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional, da TV Globo.O boato circulao nas redes sociais bolsonaristas e diz que o candidato à reeleição seria entrevistado às 22h. Contudo, no horário indicado, a emissora de Edir Macedo irá transmitir um capítulo da nova novela "Amor sem Igual".Bolsonaro foi sabatinado pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos na segunda-feira (22/8), sendo o primeiro entrevistado da série com os candidatos.Nesta sexta-feira (26/8), Simone Tebet (MDB) será a última candidata à Presidência de República entrevistada pelo programa.