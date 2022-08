Janja sobre Lula no JN: 'Não vai querer jantar hoje. Já está satisfeito'

Janja elogiou a entrevista do marido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto: Redes Sociais/Reprodução)









Desconfio que meu Marido não vai querer jantar hj. Já está satisfeito.#LulaNoJN #LulaPresidente13 %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 26, 2022

“Desconfio que meu marido não vai querer jantar hoje. Já está satisfeito”, escreveu.





Ela acompanhou o petista nos bastidores da sabatina. Além dela, o ex-governador de São Paulo e vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), também estava no local.





Lula é o terceiro na série de entrevistas feitas pelo "Jornal Nacional". O presidente Jair Bolsonaro (PL) abriu as sabatinas na segunda-feira (22/8), e, em seguida, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) esteve nos estúdios na terça (23/8).





A próxima entrevistada é a senadora Simone Tebet (MDB). Ela estará nos estúdios da TV Globo amanhã, sexta-feira (26/8).





As entrevistas duram 40 minutos e são conduzidas por William Bonner e Renata Vasconcellos.

A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Janja, brincou sobre a entrevista do marido no "Jornal Nacional", nesta sexta-feira (25/8).