Ministro reclama do JN com Lula:'Pronunciamento. Com Bolsonaro, inquisição'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrevista ao Jornal Nacional nesta quinta-feira (25/8) (foto: Reprodução)

A entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , ao "Jornal Nacional", nesta quinta-feira (25/8), foi considerada um "programa eleitoral" pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), que disse que, na segunda (22/8), com o presidente Jair Bolsonaro (PL), foi "uma inquisição".





O pronunciamento em rede nacional de Lula no JN continua. Os dois espectadores no estúdio assistem com atenção e, de vez em quando, elogiam. Bolsonaro foi a outro lugar, tratamento muito pior. O programa eleitoral começou hoje. Bolsonaro foi a uma inquisição. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 25, 2022

Não pareceu o JN. Pareceu %u201CVale a pena ver de novo%u201D. Vale? A reprise de uma novela com roteiro antigo, falas antigas, de um Brasil antigo. Tudo antigo. O Brasil do futuro é Bolsonaro. O Brasil não é uma novela do passado, ainda mais com o final trágico que teve. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 26, 2022

Nogueira afirmou que "os dois espectadores no estúdio" assistiam com atenção e elogiavam o candidato ocasionalmente, se referindo aos entrevistadores William Bonner e Renata Vasconcellos. Na avaliação do ministro, Bolsonaro teve "tratamento muito pior".Participante do governo Bolsonaro, Nogueira afirmou que o petista representa o "antigo e o passado" e que "o Brasil do futuro é Bolsonaro".O Jornal Nacional vem realizando uma série de sabatinas com quatros dos candidatos ao Palácio do Planalto que disputam as eleições deste ano. Além de Lula e Bolsonaro, Ciro Gomes (PDT) foi entrevistado na última terça-feira (23/8).Simone Tebet (MDB) vai encerrar a série com os candidatos nesta sexta-feira (26/8), às 20h30. A sabatina terá duração de 40 minutos, assim como ocorreu com os outros candidatos.