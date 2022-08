Bonner para Lula no Jornal Nacional: 'Vamos começar falando de corrupção'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é sabatinado por William Bonner no Jornal Nacional (foto: Reprodução)

Durante a sabatina no Jornal Nacional, nesta quinta-feira (25/8), o jornalista William Bonner abriu a entrevista com o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com um alerta. "Vamos começar falando de corrupção", disse Bonner.O apresenador questionou Lula, após pontuar que "houve corrupção na Petrobras", sobre como ele vai "convencer os eleitores, que estes escândalos não vão se repetir?"."A corrupção só aparece quando você permite que ela seja investigada", respondeu o petista. Na sequência, ele elencou as medidas adotadas nos seus governos para que a Justiça realizasse investigações. Entre elas, citou a "criação da Lei de Acesso a Informação, criação do Portal da Transparência, criação do COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas, independência do Ministério Público e liberdade da Polícia Federal".Após enumerar as medidas adotadas, afirmou que "se alguém comete um erro, apura-se, julga, condena ou absolve". Lula aproveitou para criticar a Operação Lava-Jato."A Lava-Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato entrou no limite da política e o objetivo era tentar condenar o Lula", avaliou o candidato.A corrupção foi o tratada pelo entrevistado durante os 15 primeiros minutos da sabatina. Os governos petistas tiveram prejuízo na sua imagem após os escandâlos de mensalão e petrolão.