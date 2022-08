Lula no JN: Bolsonaro pede para assessores ligarem 'naquele canal'

Bolsonaro pediu para que assessores colocassem 'naquele canal' durante live (foto: Redes Sociais/Reprodução)





O momento aconteceu durante live tradicional, nesta quinta-feira (25/8). O presidente já havia encerrado a transmissão, mas a live captou o momento.





O presidente esteve nos estúdios da TV Globo na última segunda-feira (22/8). Depois dele, o candidato ao Planalto Ciro Gomes (PDT) foi ao Jornal, na terça (23/8).

Lula passa pela sabatina comandada por William Bonner e Renata Vasconcellos hoje. Ele já chegou no local acompanhado pela mulher Janja, pelo vice na chapa Geraldo Alckmin (PTB) e pela presidente do PT Gleisi Hoffmann.





No dia da sabatina do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no "Jornal Nacional", da, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para que os assessores colocassem “naquele canal lá”.