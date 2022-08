Bolsonaro cobra explicação de Moraes sobre investigação contra empresários

Bolsonaro comentou que a determinação de Moraes contra empresários seus aliados partiu com base em uma reportagem na mídia sobre o caso (foto: Reprodução/YouTube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cobrou esclarecimento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que autorizou buscas contra empresários bolsonaristas. Durante sua live semanal, desta quinta-feira (25/8), o chefe do Executivo sugeriu que o Brasil pode ter “um problema grave provocado por uma pessoa” após comentar sobre o caso.