Moraes manda bloquear redes sociais da mulher de Daniel Silveira

Paola da Silva Daniel, mulher de Daniel Silveira, tem as redes sociais bloqueadas (foto: Reprodução/Redes sociais)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio das redes sociais e de contas bancárias de Paola da Silva Daniel, mulher do deputado federal Daniel Silveira e candidata federal pelo PTB. Silveira está suspenso das redes desde fevereiro de 2021, para driblar a determinação judicial, ele usou a conta da esposa para atacar Moraes.

Alexandre de Moraes determinou bloqueio do meu perfil do Instagram e medida cautelar contra mim de 15 mil diários se veicular vídeos do Daniel Silveira.

Não sou ré em processo algum, sou candidata. Este é o o twiit.



Daniel Silveira 1%uFE0F%u20E34%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 — Pelo Brasil 142 (@pelobrasil142) August 24, 2022

No vídeo postado no domingo (21/8) e tirado do ar na segunda-feira (22/8), o deputado federal chamou o ministro Alexandre de Moraes de mentiroso.

"Eu cago e ando para as medidas do Alexandre de Moraes, porque são medidas que não existem dentro do direito, e eu to aqui justamente para disputar. Dentro da lei, eu tenho a lei ao meu lado, para disputar, não tá nada impugnado e eu vou recorrer até o final e sei que a gente vai vencer", disse o parlamentar, candidato ao Senado.

Este perfil será bloqueado também. Saiu a determinação de Alexandre de Moraes. — Pelo Brasil 142 (@pelobrasil142) August 24, 2022

Além do bloqueio, também foi determinada a proibição da criação de novas contas. "Os perfis criados nas redes sociais se revelam como um artifício utilizado pelo réu Daniel Lúcio da Silveira para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, burlando decisão judicial.

Assim, a utilização das redes sociais de sua esposa, criados com a intenção de se esquivar dos bloqueios determinados, deve ser restringida", disse o ministro no despacho acessado pelo O Globo.

Por ter recebido transferência bancária de R$100mil do marido, após bloqueio de contas do deputado, Moraes ordenou a suspensão das contas bancárias da advogada Paola da Silva.

"A conduta de Paola da Silva Daniel objetivou colocar obstáculos à ação do Supremo Tribunal Federal, autoridade competente, para a cobrança de multas impostas a Daniel Silveira”, acrescentou Moraes.

Em caso de descumprimento, uma multa diária de R$ 15 mil será aplicada. O ministro também ordenou que a Polícia Federal ouça o depoimento da advogada e candidata à deputada federal no prazo de cinco dias.

Em fevereiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a suspensão das redes sociais do deputado por ataques aos ministros do STF e apologia à ditadura militar.