Daniel Silveira usa as redes sociais da esposa para atacar Moraes

Deputado Federal foi proibido de usar as redes sociais em fevereiro do ano passado (foto: Elaine Menke/Câmara do Deputados)

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), suspenso das redes sociais desde fevereiro de 2021 por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), usou as redes sociais da esposa para atacar o ministro do STF Alexandre de Moraes.





Silveira também disse que Moraes é um "mentiroso da república e dos poderes", e acusou o ministro de não respeitar as leis da constituição. Afastado das redes, o deputado destacou que os parlamentares "não podem ser censurados", como ele alega ser.

Leia mais: Instagram remove post de Eduardo Bolsonaro que continha fake news





"Eu cago e ando para as medidas do Alexandre de Moraes, porque são medidas que não existem dentro do direito, e eu to aqui justamente para disputar. Dentro da lei, eu tenho a lei ao meu lado, para disputar, não tá nada impugnado e eu vou recorrer até o final e sei que a gente vai vencer", declarou Silveira, candidato ao Senado.