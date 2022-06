PGR pede ao Supremo a extinção da pena de Daniel Silveira

Daniel Silveira foi acusado de atacar e ameaçar ministros da Corte e cometer atos antidemocráticos pondo em risco os Três Poderes (foto: EVARISTO SÁ/AFP) A Procuradoria-Geral da República (PRG) pediu, nesta terça-feira (14/6), ao Supremo Tribunal Federal (STF) que declare a extinção da pena do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ).













"O decreto presidencial é existente, válido e eficaz, sendo que o gozo dos benefícios da graça concedida está na pendência da devida decisão judicial que declare extinta a pena, nos termos do artigo 738 do CPP, artigo 192 da LEP e artigo 107, II, do CP, com retroatividade dos correlatos efeitos jurídicos à data de publicação do decreto presidencial."



Na petição enviada, é solicitada a revogação de todas as medidas cautelares em face do condenado, com eficácia retroativa à data da publicação do decreto concessivo de graça constitucional.





Daniel Silveira foi acusado de atacar e ameaçar ministros da Corte e cometer atos antidemocráticos pondo em risco os Três Poderes.