Bolsonaro sobre presidência da República: 'Não levo jeito'

Deputado federal por 28 anos, Bolsonaro disse que nasceu para ser militar e entrou para a política por acaso (foto: Reprodução/TV Brasil)

Conforme o Instituto FSB Pesquisa, Bolsonaro ocupa a segunda posição em intenções de votos para a eleição de 2022, com 32% de preferência dos entrevistados. Ele está abaixo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder do levantamento, com 44%.Em 2018, Bolsonaro foi eleito presidente com 49,2 milhões de votos no 1º turno (46,03%) e 57,7 milhões no 2º turno (55,13%). No pleito, ele superou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT).