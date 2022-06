NYT: militares viraram aliados de Bolsonaro no questionamento das eleições

O presidente Jair Bolsonaro no treinamento militar em Formosa (foto: Alan Santos)

Uma reportagem publicada neste domingo (12/6) pelo principal jornal dos Estados Unidos, o The New York Times, diz que os militares tornaram-se os principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) no questionamento às eleições deste ano. Com o título Novo aliado de Bolsonaro no questionamento das eleições no Brasil: os militares a longa reportagem, escrita pelo jornalista Jack Nicas, chefe da sucursal do NYT no Brasil, dá aos leitores um panorama do clima político no Brasil há quatro meses das eleições.