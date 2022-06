Michelle Bolsonaro e Janja da Silva recebem declarações de amor dos maridos

Lula fez homenagem à socióloga Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja (foto: CARL DE SOUZA / AFP )









O nome e a imagem de Michelle estão ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais e nas propagandas eleitorais de Bolsonaro.





Em maio, a primeira dama chegou a se filiar ao Partido Liberal, mesma sigla do marido. Ao lado de Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Michelle terá uma agenda própria durante a campanha presidencial, onde ela vai se comunicar diretamente com o eleitorado evangélico e feminino — ponto mais sensível para o presidente.

Com postagens voltadas ao público jovem, o ex-presidente Lula (PT) publicou cartões personalizados para os eleitores mandarem ao “crush” no Dia dos Namorados.









Recém casado com a socióloga Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, o petista publicou uma foto ao lado da esposa no Instagram. Na legenda, além de desejar bom dia aos namorados, Lula deu uma sugestão de gesto romântico aos seguidores. “Já deixou uma cartinha pra quem você ama?”, escreveu.







Ciro e Tebet também fizeram postagens





O presidenciável Ciro Gomes (PDT) também fez uma publicação em homenagem à data. Ao lado da esposa, Giselle Bezerra, Ciro desejou “que todos os namorados do Brasil se amem e sejam felizes como nós somos”.





Em outra publicação no Instagram, Ciro aparece com uma rosa vermelha, símbolo do partido dele, o PDT.









Já a candidata Simone Tebet (MDB), publicou fotos ao lado do marido, Eduardo Rocha, e deixou uma declaração. "Meu companheiro de vida, pai das minhas filhas e marido dedicado. Quando olho para nossa história, vejo que construímos alicerces fortes e uma família maravilhosa. Meu eterno namorado", escreveu.





