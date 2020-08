Queiroz teria depositado mais de 20 cheques para Michele Bolsonaro, segundo revista

O ex-policial militar e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz, teria depositado pelo menos 21 cheques na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro entre 2011 e 2018. As informações são da revista Crusoé, publicada nesta sexta-feira.

Com o título “Mais cheques para Michelle”, a reportagem diz que a publicação teve acesso à quebra do sigilo bancário de Queiroz que mostra os pagamentos feitos à esposa de Jair Bolsonaro. As transações somariam R$ 72 mil. De 2007 a 2018, o ex-assessor parlamentar teria recebido R$ 6,2 milhões nas contas.

O montante que teria sido depositado para Michelle é maior do que os R$ 40 mil informados por Bolsonaro ainda em dezembro de 2018, quando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras () apontou uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta de Queiroz. No total havia um cheque de R$ 24 mil para a primeira-dama. Na época, Bolsonaro disse ao site O Antagonista que o repasse se referia a uma parcela do pagamento de uma dívida de Queiroz com ele