Bolsonaro sobre as quase 100 mil mortes por COVID-19: 'Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar'

Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e presidente Jair Bolsonaro durante live desta quinta-feira (foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro antecipou, na noite desta quinta-feira, em sua live semanal pelas redes sociais, um breve posicionamento sobre a trágica e iminente marca de 100 mil mortes causadas pela COVID-19 no Brasil.Ao lado do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, Bolsonaro lamentou as perdas de vidas disse que é preciso "tocar a vida".Antes de se manifestar, o presidente perguntou a Pazuello se o país já havia chegado aos 100 mil óbitos. "A gente lamenta todas as mortes, está chegando ao número de 100 mil talvez hoje, é isso?", indagou o presidente.