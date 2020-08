COVID-19: Brasil registra 98 mil mortes e beira 3 milhões de casos

O Brasil parece se acostumar com um “novo normal” ao registrar pelo terceiro dia consecutivo nesta semana mais de 50 mil casos e mil mortes pelo novo coronavírus. Nesta quinta-feira (6/8), mais 53.139 infecções e 1.237 óbitos foram adicionados ao balanço do Ministério da Saúde, que já soma 2.912.212 brasileiros infectados e 98.493 vítimas da doença. Em segundo lugar no ranking mundial de países que mais confirmaram casos e mortes pela covid-19, o Brasil se prepara para ultrapassar a barreira de 3 milhões de diagnósticos positivos e 100 mil óbitos.









Ao observar os estados, 20 deles e o Distrito Federal já tem mais de mil óbitos pelo novo coronavírus. Somente seis UF’s ficaram de fora da lista e têm menos de mil vítimas da covid-19: Rondônia (923), Amapá (594), Acre (552), Roraima (538), Mato Grosso do Sul (458) e Tocantins (428). Quem lidera o ranking brasileiro é São Paulo, com 24.448 óbitos pelo novo coronavírus. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 13.941 vítimas da doença. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.





Em seguida estão: Ceará (7.893), Pernambuco (6.828), Pará (5.835), Bahia (3.789), Amazonas (3.335), Minas Gerais (3.304), Maranhão (3.120), Espírito Santo (2.667), Rio Grande do Sul (2.231), Paraná (2.224), Mato Grosso (1.974), Rio Grande do Norte (1.954), Paraíba (1.945), Goiás (1.888), Distrito Federal (1.651), Alagoas (1.643), Sergipe (1.537), Piauí (1.436) e Santa Catarina (1.357).